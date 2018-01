Ríos desiste e Guga joga com peruano A sorte parece estar ao lado de Gustavo Kuerten em Buenos Aires. Afinal, seu difícil adversário de primeira rodada, o chileno Marcelo Rios, acabou desistindo da competição por causa de uma contusão no músculo adutor da coxa. Guga irá agor a enfrentar o peruano Ivan Miranda, que entra na Copa At&t como ?lucky looser?, ou seja, perdeu na última rodada do qualifying e ganhou lugar na chave principal, no lugar de Rios. Mesmo com a desistência de Rios, que teve de viajar do Chile para Buenos Aires para passar por exames médicos, Guga estará em quadra nesta noite de terça-feira para enfrentar Miranda, em partida confirmada para às 21 horas.