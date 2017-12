Rios e Acioly celebram a boa parceria O chileno Marcelo Ríos ganhou ontem uma etapa da Copa Ericsson, em Santiago. O tenista, ex-número 1 do mundo, que terminou a semana em 45º do ranking e 38º na Corrida dos Campeões, agora é treinado pelo brasileiro Ricardo Acioly (capitão da equipe brasileira na Copa Davis). Sob o comando de Acioly, Ríos ganhou o ATP de Hong Kong, em setembro, chegou às quartas-de-final em Tóquio e Estocolmo e às oitavas em Stuttgart. Ríos havia recebido convite para participar do torneio chileno, que terminou ontem, em Santiago, com US$ 75 mil em premiação. Na final, derrotou o argentino Edgardo Massa, 149.º do mundo, por 6/4 e 6/2, em 1h10. Acioly falou com o JT, por e-mail: Leia mais no Jornal da Tarde