Rios é eliminado em Buenos Aires O chileno Marcelo Ríos foi protagonista hoje da primeira grande surpresa do torneio de tênis de Buenos Aires. Ex-número 1 do mundo e terceiro cabeça-de-chave, Ríos foi eliminado ao perder para o austríaco Markus Hipfl por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/1. Hipfl vai enfrentar nas oitavas-de-final, o espanhol Alberto Martin.