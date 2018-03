Rios é eliminado em Hamburgo O tenista chileno Marcelo Rios foi eliminado hoje na segunda rodada do Master Series de Hamburgo, ao ser derrotado pelo norte-americano Jan-Michel Gambill em dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/4. A partida foi interrompida por quase duas horas por causa da chuva. A rodada teve ainda a vitória do marroquino Hicham Arazi sobre o alemão Tommy Haas por 2/6, 7/6 (10-8) e 7/5.