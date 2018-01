Ríos é eliminado em torneio no Chile Mesmo jogando em seu país, o chileno Marcelo Ríos foi eliminado do Torneio de Viña del Mar, que distribui US$ 375 mil em prêmios. Ele foi derrotado pelo marroquino Karim Alami por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/1) e 6/2. Outro tenista do Marrocos que venceu na rodada foi Hicham Arazi. Ele superou o alemão Markus Hantschk com um duplo 6/3. Os dois marroquinos estiveram no Rio no último final de semana, quando enfrentaram a equipe brasileira na Copa Davis. Mais oito partidas foram disputadas no torneio. Gaston Gaudio (Argentina) venceu Younes El Aynaoui (Marrocos) por 6/4 e 6/2, Arnaud Di Pasquale (França) ganhou de Alex Calatrava (Espanha) por 7/6 (7/5) e 6/0, Albert Portas (Espanha) eliminou Juan Ignacio Chela (Argentina) por 6/2 e 6/1, Feliciano Lopez (Espanha) derrotou Adrian Garcia (Chile) com um duplo 6/3, Guillermo Coria (Argentina) passou pelo seu compatriota Agustin Calleri por 6/3 e 6/4, David Nalbandian (Argentina) superou Felix Mantilla (Espanha) por 6/3 e 6/2, Galo Blanco (Espanha) bateu Richard Fromberg (Austrália) com um duplo 6/4 e David Sanchez (Espanhou) venceu Patricio Arquez (Argentina) por 6/0 e 6/1.