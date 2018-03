Ríos e Henman vencem em Toronto A primeira rodada do Masters Series de Toronto, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios, não teve grandes surpresas: os favoritos conseguiram vencer e avançar. O britânico Tim Henman foi um deles, ao derrotar do espanhol Fernando Vicente com um duplo 6/4. O sueco Thomas Johansson também ganhou do croata Ivan Ljubicic por 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6). Já o chileno Marcelo Ríos eliminou o dinamarquês Kenneth Carlsen por 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). Dois tenistas argentinos tiveram uma boa estréia no Masters Series. Enquanto Guillermo Cañas passou apertado pelo suíço Roger Federer, ao marcar 7/6 (12/10) e 7/5, David Nalbandian teve mais facilidade para vencer o francês Cyril Saulnier, com 6/4 e 6/3. A maior surpresa do primeiro dia talvez tenha sido a eliminação do francês Arnaud Clement, que perdeu para o sul-coreano Hyun-Taik Lee por 2 sets a 0 (duplo 6/3). Outro derrotado logo na estréia foi o sueco Magnus Norman: 6/1 e 6/2 para o norte-americano Taylor Dent. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, o checo Jiri Novak ganhou do belga Xavier Malisse com um duplo 6/3, o norte-americano Todd Martin derrotou o britânico Greg Rusedski por 3/6, 7/6 (7/4) e 7/5, o espanhol Tommy Robredo superou o alemão Rainer Schuettler por 6/3, 3/6 e 7/6 (7/4), o francês Fabrice Santoro venceu o canadense Frank Dancevic por 7/5 e 6/3, o checo Radek Stepanek eliminou o norte-americano Alex Kim por 6/2, 2/6 e 6/3 e o tailandês Paradorn Srichaphan passou pelo suíço Michel Kratochvil por 6/3, 6/7 (6/8) e 7/6 (7/3).