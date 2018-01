Ríos e Hewitt vencem de novo Os tenistas Marcelo Ríos (CHI) e Lleyton Hewitt (AUS) garantiram nesta quinta-feira uma vaga nas quartas-de-final do Torneio do Japão, que está sendo disputado e Tóquio. Cabeça-de-chave número 7, Ríos passou com facilidade pelo tailandês Danai Udomchoke por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 62. Nas quartas, o chileno vai enfrentar o norte-americano James Blake, que eliminou o sueco Jonas Bjorkman, ao vencer a partida também em dois sets: 6/1 e 7/5. O australiano Lleyton Hewitt, por sua vez, venceu o norte-americano Michael Russell por fáceis 6/1 e 6/1. A terceira rodada teve ainda os seguinte resultados: Karol Kucera (ESL) venceu Rainer Schuettler (ALE) por 6-2, 6-2 James Blake (EUA) venceu Jonas Bjorkman (SUE) por 6-1, 7-5 Francisco Clavet (ESP) venceu Nicolás Massú (CHI) por 6-3, 6-4 Sjeng Schalken (HOL) venceu Ivo Heuberger (SUI) por 6-2, 6-4 Michel Kratochvil (SUI) vence Lars Burgmuller (ALE) por 6-3, 6-2 Takao Suzuki (JAP) venceu Michael Chang (EUA) 7-6 (7/3), 6-2