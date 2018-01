Ríos e Hewitt vencem no Japão Os tenistas Lleyton Hewitt e Marcelo Ríos confirmaram o favoritismo e avançaram nesta quarta-feira para a terceira rodada do Aberto do Japão, que está sendo realizado em Tóquio. Hewitt passou sem problema pelo alemão Marc-Kevin Goellner por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/2. Já Marcelo Ríos derrotou Byron Black, do Zimbábue, por 6/2 e 7/5. A rodada em Tóquio teve ainda os seguintes resultados: Michael Chang (EUA) venceu Axel Pretzsch (ALE) 6-3, 6-4. Michel Kratochvil (SUI) venceu Ota Fukarek (Rep. Checa) por 7-6, (7-3), 1-6, 6-4. Takao Suzuki (JAP) venceu Sargis Sargsian (ARM) por 7-5, 4-6, 6-4. Ivo Heuberger (SUI) venceu Noam Behr (ISR) por 4-6, 6-4, 6-4. Nicolas Massu (CHI) venceu Tomas Zib (Rep. Checa) por 6-3, 7-6, (7-4). Jonas Borkman (SUE) venceu Hiroki Kondo (JAP) por 6-1, 6-3. Sjeng Schalken (HOL) venceu Christian Vinck (ALE) por 6-3, 6-4. Danai Udomchoke (TAI) venceu Harel Levy (ISR) por 7-5, 6-0. Michael Russell (EUA) venceu Cecil Mamiit (EUA) por 3-6, 6-4, 6-3. Lars Burgsmuller (ALE) venceu Lee Hyung-taik (Coréia do Sul) por 3-6, 6-3, 7-5. James Blake (EUA) venceu Wayne Arthurs (AUS) por 7-6, (7-4), 7-5.