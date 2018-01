Ríos e Lapentti vão jogar Viña del Mar O tenista chileno Marcelo Rios e o equatoriano Nicolas Lapentti serão os principais nomes do Torneio de Viña del Mar, que será disputado entre os dias 10 e 18 de fevereiro do ano que vem. O torneio vai dividir 350 mil dólares em prêmios e dará ao campeão 175 pontos no ranking de Entradas da ATP. A maior ausência ficou por conta do chileno Fernando González. Segundo os organizadores não houve acordo quanto a premiação. O tenista teria pedido uma garantia que estaria entre US$ 60 mil e US$ 80 mil. Os organizadores explicaram que não puderam atender à exigência. Campeão da edição 2002, Gonzalez terminou o ano como tenista número 1 do Chile e 18º do ranking mundial.