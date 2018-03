Ríos é multado por incidente em Roma Vai sair caro a atitude intempestiva do tenista Marcelo Ríos, preso na semana passada após agredir dois policiais e um taxista quando saía da festa oficial do Torneio de Roma. O diretor-executivo da ATP, Mark Miles, confirmou nesta terça-feira, em Hamburgo, que a organização tomou medidas disciplinares contra o atleta chileno e lhe aplicou uma multa de US$ 10 mil por comportamento antidesportivo. ?Se tratou de um evento oficial do torneio de Roma e seu comportamento violou as normas da ATP?, explicou.