Ríos elimina Alberto Martin O chileno Marcelo Ríos despachou o espanhol Alberto Martin em três sets - parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 - neste sábado e avançou para a próxima fase do Aberto da Austrália. Martin, que venceu o favorito Lleyton Hewitt no começo do torneio, só ameaçou Ríos no terceiro set e chegou a vencer por 6/5. O chileno, porém, conseguiu se recuperar, virou o jogo e garantiu a vitória. Confira outros resultados da chave masculina: Simples Roger Federer (SWI) 3 x 0 Rainer Schuettler (ALE) Nicolas Lapentti (ECU) 3 x 2 Gaston Gaudio (ARG) Duplas Joshua Eagle e Sandon Stolle (AUS) 2 x 1 Massimo Bertolini e Cristian Brandi (ITA) Mark Knowles (BAH) e Daniel Nestor (CAN) 2 x 0 Enzo Artoni (ARG) e Daniel Melo (BRA) Lucas Arnold e Guillermo Cañas (ARG) 2 x 0 Wayne Arthurs e Michael Hill (AUS) David Adams (AFS) e Jeff Tarango (EUA) 2 x 0 Simon Aspelin (SWE) e Andrew Kratzmann (AUS) Tomas Cibulec e Daniel Vacek (CZE) 2 x 0 Jonas Bjorkman (SWE) e Todd Woodbridge (AUS)