Rios elimina Kafelnikov em Miami O chileno Marcelo Ríos garantiu neste domingo à noite sua vaga para as oitavas-de-final do Master Series de Miami, ao derrotar o terceiro cabeça-de-chave, o russo, Yevgeny Kafelnikov. A partida terminou em dois sets a zero para o chileno. As parciais foram de 6/4 e 7/6 (7-4). Outro favorito eliminado foi o espanhol Juan Carlos Ferrero. O espanhol perdeu para o romeno Adrian Voinea por dois sets a um - parciais de 7/6 (8-6) 1/6 e 6/2. O sueco Thomas Johansson por sua vez, bateu o argentino Guillermo Coria por 6/1 e 6/4. A rodada teve aindqa os seguintes resultados: Gaston Gaudio (ARG) venceu Sebastien Grosjean (FRA) por 7/6 (9-7), 4/6 e 6/1. Alex Corretja (ESP) venceu Hicham Arazi (MAR) por 4/6, 7/6 (7-3) e 6/1. Andre Agassi (EUA) venceu Agustin Calleri (ARG) por 6/3 e 6/2 Nicolas Lapentti (EQU) venceu Jiri Novak (Rep. Checa) por 7/6 (9-7), 7/6 (7-4). Juan Ignacio Chela (ARG) venceu Nicolas Escude (FRA) por 6/3, 6/7 (5-7) e 6/3.