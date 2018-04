Ríos entra na lista dos favoritos Ex-número 1 do mundo e agora nem sequer entre os 32 cabeças-de-chave do Aberto da Austrália, o tenista chileno Marcelo Ríos colocou-se na lista dos favoritos ao título do torneio deste ano com as boas atuações nas quadras de Melbourne Park. Garantiu sua vaga nas quartas-de-final ao derrotar o equatoriano Nicolas Lapentti por 7/5, 6/1 e 6/4. Treinado pelo brasileiro Ricardo Acioly desde o segundo semestre do ano passado, Ríos ocupa atualmente a 48ª posição no ranking mundial e, com esta campanha na Austrália, deve subir consideravelmente. Seu próximo adversário, amanhã será o alemão Tommy Haas, que eliminou o suíço Roger Federer por 7/6 (7/3), 4/6, 3/6, 6/4 e 8/6. No jogo mais esperado do torneio deste ano, o russo Marat Safin derrotou o norte-americano Pete Sampras por 6/2, 6/4, 6/7 (7/5) e 7/6 (10/8) e agora é o único tenista na competição que detém título de Grand Slam. Safin pegará na próxima rodada o sul-africano Wayne Ferreira, que eliminou o espanhol Albert Costa por 4/6, 6/4, 6/4 6/7 (7/4) e 9/7. Os outros jogos das quartas-de-final do masculino teriam nesta madrugada o checo Jiri Novak (24º do ranking) diante do austríaco Stefan Koubek (65), enquanto os suecos Jonas Bjorkman (64) e Thomas Johansson (18) lutam por outra vaga nas semifinais. No feminino, só agora, os duelos prometem grandes emoções com jogos interessantes nas quartas-de-final. A norte-americana Jennifer - campeã do ano passado - joga com a francesa Amelie Mauresmo; as belgas Kim Clijsters e Justine Henin fazem outro duelo por vaga nas semifinais, enquanto na parte de baixo da chave, Venus Williams enfrenta Monica Seles e Martina Hingis pega a italiana Adriana Serra Zanetti.