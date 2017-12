Rios ganha na estréia em Indian Wells O tenista chileno Marcelo Rios estreou com vitória no Master Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Rios teve muita dificuldade, mas venceu o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero - parciais de 7/6 (8/6) e 7/5. Outro que se deu bem na primeira rodada foi o eslovaco Karol Kucera, que derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti também por 2 a 0 (6/2 e 6/3). A rodada teve ainda a vitória do espanhol Albert Costa sobre o checo Bohdan Ulihrach, por dois sets a um - parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.