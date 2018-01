Ríos ressurge após título na Ásia "Ríos campeão outra vez", "A Ásia lhe cai bem", "Ríos quer voltar a ser top ten" eram as manchetes dos jornais chilenos ontem, sobre o título de Marcelo Ríos conquistado no domingo, em Hong Kong. O tenista que passou a ser treinado pelo brasileiro Ricardo Acioly no segundo semestre teve uma semana esplêndida. Não cedeu um set sequer em Hong Kong - algo que surpreendeu a ele mesmo -, em cinco partidas. Nem sofreu com as contusões que vêm atrapalhando sua carreira há dois anos. Leia mais no Jornal da Tarde