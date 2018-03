Rios se recupera e vence em Hamburgo O tenista chileno Marcelo Rios se recuperou da semana ruim em Roma - quando foi eliminado na primeira rodada e acabou detido depois de brigar com um taxista - e fez uma estréia em grande estilo nesta segunda-feira, no Torneio de Hamburgo. Rios venceu o espanhol Carlos Moya por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/4, numa demonstração que pode ir longe na competição. A primeira rodada teve ainda a surpreendente vitória do espanhol Alex Calatrava sobre o norte-americano Pete Sampras por dois a um - 6-7 (3-7) 6-3 e 6-4. O marroquino Hicham Arazi venceu o holandês Sjeng Schalken por 6-3 1-6 e 6-1, enquanto que o israelense Harel Levy venceu Anthony Dupuis (FRA) em 6-2 e 6-3. O norte-americano Todd Martin bateu Thomas Enqvist (SUI) por 6-2, 7-6 ( 7-5) e o argentino Agustin Calleri venceu Younes El Aynaoui (MAR) por 7-6 (9-7) 7-6 (7-1). Andrew Ilie (AUS) venceu Juan Balcells (ESP) por 4-6 7-6 (7-5) e 6-4 e Alberto Martin (ESP) derrotou o ucraniano Andrei Medvedev por dois a zero - parciais de 6-3 e 6-0.