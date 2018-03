Ríos sofre contusão e abandona jogo O tenista chileno Marcelo Ríos sentiu uma contusão durante sua estréia em Roland Garros, nesta segunda-feira, em Paris, e abandonou o jogo contra o croata Mario Ancic. ?Senti dores no braço e no ombro?, revelou Ríos, que tinha perdido o primeiro set por 6/1 e estava sendo derrotado por 1/0 no segundo. Agora, o próximo adversário de Ancic no torneio francês será o norte-americano Andre Agassi.