Ríos também deve jogar na Costa do Sauípe Além de Gustavo Kuerten e Carlos Moyá, o Brasil Open, a ser disputado de 22 a 28 de fevereiro na Costa do Sauípe, poderá ter mais um tenista que já ocupou a posição de número 1 do mundo: o chileno Marcelo Ríos, um dos mais polêmicos e talentosos jogadores do circuito, que demonstrou o interesse em participar da competição. Ríos não está na lista de inscritos, divulgada nesta terça-feira pela ATP, e, por isso, vai precisar de wild card para disputar o Brasil Open. Os organizadores do torneio estão reservando o terceiro e último convite para a chave principal justamente para a confirmação do interesse de um jogador deste nível. "O Ríos é um jogador de talento indiscutível e que todos gostam de vê-lo jogar", disse Fernando von Oertzen, diretor da Octagon Koch Tavares, a empresa que organiza o Brasil Open. "Seria uma boa oportunidade para o público brasileiro vê-lo em ação num torneio com muitos outros jogadores de nível." E, na verdade, a chave do Brasil Open deste ano é uma das mais equilibradas. Há 11 jogadores entre os 50 primeiros do ranking mundial, num quadro bastante exigente e com muitos tenistas em condições de conquistar o título. Pelo ranking divulgada nesta semana, o espanhol Carlos Moyá é o melhor colocado, em 7º lugar, seguido do chileno Nicolas Massu (12º), de Guga (19º), do argentino Agustin Calleri (34º), do espanhol Felix Mantilla (23º) e dos argentinos Mariano Zabaleta (30º), Gaston Gaudio (34º) e Juan Ignacio Chela (40º), além do italiano Felipo Volandri (44º), do brasileiro Flávio Saretta (46º) e do espanhol David Sanchez (49º). Outro destaque é o equatoriano Nicolas Lapenti, que ocupa a 55ª posição na lista da ATP. O tênis brasileiro terá, pelo menos, quatro jogadores na chave principal. Além de Guga e Saretta que entram direto, a organização distribui dois wild cards para os melhores de seletivas nacionais. O primeiro a ganhar uma vaga foi Pedro Braga, que ganhou o classificatório realizado no Clube Harmonia, em São Paulo. Mais um tenista terá esta chance em competição que será disputada na primeira semana de fevereiro, na praia da Enseada, no Guarujá. Para a torcida, a Costa do Sauípe reserva muito mais do que tênis durante a semana do torneio, que coincide com a do Carnaval. Haverá shows de Armandinho, Raça Negra, Margareth Menezes e Titãs. Os hotéis e pousadas estão também comercializando vários tipos de pacotes, tanto para quem quiser ficar no período só do Carnaval ou estender para as finais do Brasil Open.