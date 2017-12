Rios vence Copa Ericsson no Chile O chileno Marcelo Rios conquistou neste domingo o título da etapa chilena da Copa Ericsson ao derrotar na final da competição o argentino Edgardo Massa por 2 sets a 0. O ex-número um do mundo e atual 45º fechou a partida com parciais de 6-4 e 6-2. Massa havia chegado à decisão derrotando o brasileiro André Sá na semifinal, enquanto Rios, que pela primeira vez ganhou um torneio da ATP jogando em casa , eliminou o argentino Agustín Calleri, campeão das etapas de São Paulo e Guadalajara. Nas quartas-de-final, o chileno havia vencido o brasileiro Alexandre Simoni. O outro brasileiro na competição, Flávio Saretta, foi eliminado por Massa na segunda rodada. A Copa Ericsson corresponde ao circuito latino-americano da ATP, com sete torneios de nível challenger - de menor pontuação e premiação - e um Master final, que será disputado em dezembro no Rio de Janeiro. Antes, haverá as etapas de Montevidéu, nesta semana, Buenos Aires, de 12 a 18 de novembro, e San Jose, na Costa Rica, de 26 de novembro a 2 de dezembro.