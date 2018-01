Rios vence; Kafelnikov é eliminado O austríaco Markus Hipfl eliminou o russo Yevgeny Kafelnikov, quarto cabeça-de-chave do Master Series de Montecarlo, ao vencê-lo por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/2 e 7/5. O chileno Marcelo Rios também avançou no torneio ao eliminar Karol Kucera, da Eslováquia, por 2 sets a zero, parciais de 6/4 e 6/4. Veja a seguir os demais resultados da rodada: Jonas Bjorkman (SUI) venceu Wayne Ferreira (África do Sul) por 7-5, 3-6, 6-2 Tim Henman (ING) venceu Fabrice Santoro (FRA) por 6-3 6-0 2 Sebastien Grosjean (FRA) venceu Francisco Clavet (ESP) por 6-4 7-5 Thomas Enqvist (SUI) venceu Rainer Schuettler (ALE) por 6-2 4-6 6-3