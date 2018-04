Robredo bate Murray e Espanha conquista Copa Hopman

A vitória de Robredo garantiu o terceiro título dos espanhóis na competição. "Estou muito feliz porque Andy é um dos melhores jogadores do mundo no momento. Vencê-lo no começo do ano me dá muita confiança", comentou o tenista da Espanha, que também participou da conquista de 2002.

Os espanhóis chegaram ao título depois de saírem em desvantagem no início do confronto. No primeiro jogo do dia, a britânica Laura Robson, de apenas 15 anos, surpreendeu María José Martínez Sánchez, número 26 do mundo, ao fazer 2 sets a 0 - 6/1 e 7/6 (8/6).

Depois da boa surpresa no começo do duelo, os britânicos só precisavam de uma vitória de Murray para assegurar o troféu. No entanto, o escocês, que estava invicto na semana, decepcionou e cedeu a virada a Robredo. Na sequência, os dois tenistas voltaram à quadra para o jogo de duplas mistas, que definiria o título.

E, novamente, os espanhóis se saíram melhor. Robredo e Sánchez superaram Murray e Robson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5, na última partida do duelo entre os países.