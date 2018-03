Robredo despacha Hewitt em Roland Garros O tenista espanhol Tommy Robredo eliminou neste sábado o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número 1, ao vencer o arrogante adversário por 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 1-6, 6-3, 6-2 e 6-3 e se classificou à próxima rodada do torneio de Roland Garros, onde vai enfrentar o vencedor do jogo entre Gustavo Kuerten e o argentino Gastón Gaudio. No outro jogo do dia, o também espanhol Albert Costa se deu bem ao superar o equatoriano Nicolás Lapentti por 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4, após 4 horas e 40 minutos de partida. Ele vai enfrentar agora o francês Arnaud Clement. Já no duelo entre compatriotas, o espanhol Félix Mantilla levou a melhor e eliminou Fernando Vicente por 3 sets a 0.