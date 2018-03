Robredo e Calleri avançam em Miami O espanhol Tommy Robredo se classificou nesta segunda-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Miami, ao derrotar o checo Jan Henrych por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 3-6, 6-3 e 7-6 (4). Em outro jogo desta segunda, o argentino Augustin Calleri venceu o australiano Todd Reid - que na estréia eliminou o brasileiro Flávipo Saretta - em dois sets: 6-4 e 7-6 (3). Na chave feminina - em partida válida pela terceira rodada - a russa Nadia Petrova venceu a australiana Alicia Molik por dois a zero: 6-2 e 6-1. A norte-americana Jill Craybas, por sua vez, aliminou a argentina Paola Suárez de virada: 4-6, 6-4 e 7-6 (2).