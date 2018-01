Robredo e Gaudio na final em Estoril A final do Torneio de Estoril, em Portugal, terá o duelo entre o espanhol Tommy Robredo e o argentino Gaston Gaudio. E na chave feminina, o título será disputado pela chinesa Na Li e a checa Lucia Safarova. Na semifinal deste sábado, Gaudio confirmou o favoritismo e eliminou o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2. Já Robredo avançou com o abandono do também espanhol Carlos Moyá, que sentiu uma contusão quando perdia por 6/3 e 3/0. Entre as mulheres, Na Li ganhou da russa Dinara Safina com um duplo 6/1 e Safarova venceu a argentina Gisela Dulko por 7/6 (7/3) e 6/0.