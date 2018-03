Robredo e González vão as 4ªs em Stuttgart O tenista espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 9, venceu nesta sexta-feira o italiano Filippo Volandri por 6/4 e 6/2 e se classificou para as semifinais do torneio de Stuttgart. O adversário de Robredo será o chileno Fernando González, cabeça nº 6, que também passou para a próxima fase, com a vitória de hoje sobre o alemão Tomas Behrend por 7/5 e 6/3.