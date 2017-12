Robredo e Johansson avançam em Paris O tenista espanhol Tommy Robredo avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Paris-Bercy, ao derrotar o francês Arnaud Clement por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 14, Robredo venceu com parciais de 7-5 e 6-2. Também pela segunda rodada, o sueco Thomas Johansson venceu o belga Kristof Vliegen em dois sets: 6-3 e 6-2. Na abertura da rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty derrotou o francês Jean-Rene Lisnard por dois sets a zero, num duplo 6-3, enquanto que que o norte-americano Robby Ginepri surpreendeu ao vencer o espanhol Fernando Verdasco por 2 a 1. As parciais da partida foram de 6-3, 6-7 (7) e 6-3.