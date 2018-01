Robredo e Ljubicic avançam em Dubai O espanhol Tommy Robredo ganhou do alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, duplo 6/4, e o croata Ivan Ljubicic derrotou o britânico Tim Henman também por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com isso, os dois tenistas passaram nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui prêmios de US$ 1 milhão.