Robredo e Nalbandian avançam no Torneio de Barcelona O tenista espanhol Tommy Robredo, número cinco do mundo, confirmou seu favoritismo e derrotou nesta terça-feira seu compatriota Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em partida válida pela segunda rodada do Torneio de Barcelona. Outro favorito que estreou com vitória foi o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número quatro, que massacrou o espanhol Alberto Martin por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 1h04 de duelo. Quem também venceu pela segunda rodada foi o argentino Augustin Calleri, cabeça quinze, que fez 2 a 0 no italiano Paolo Lorenzi, com duplo 6/2. Tropeços na primeira rodada Ainda pela primeira rodada, o argentino Gaston Gaudio foi massacrado pelo sueco Robin Soderling, com 6/1 e 6/0, em apenas 43 minutos. Já o russo Marat Safin foi eliminado pelo italiano Simone Bolelli, com 6/4 e 7/6 (7/5). Em outro duelo, o belga Kristof Vliegen venceu o italiano Davide Sanguinetti por 2 a 0, com 6/2 e 6/4. Ele pegará na próxima fase o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, que no último domingo derrotou Roger Federer na final do Masters de Montecarlo. Outros jogos da primeira rodada Potito Starace (ITA) 2 x 0 Sam Querrey (EUA) - 6/4 e 6/4 Paul Goldstein (EUA) 2 x 1 Fernando Vicente (ESP) - 6/3, 6/7 (6/8) e 6/3 Nicolas Almagro (ESP) 2 x 0 Fabio Fognini (ITA) - 6/3 e 6/2 Boris Pashanski (SER) venceu Carlos Berlocq (ARG) - 4/0 e abandono por lesão