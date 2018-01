Robredo e Novak avançam em Dubai O tenista espanhol Tommy Robredo garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Dubai ao derrotar, nesta sexta-feira, seu compatriota Feliciano López por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-3 e 6-4. No outro jogo do dia, o checo Jiri Novak superou o holandês Sjeng Schalken com um duplo 6-4 e também se classificou à próxima fase. Ainda hoje jogam Roger Federer x Hicham Arazi e Rainer Schuettler x Ivan Ljubicic.