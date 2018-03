Robredo é o próximo rival de Guga O espanhol Tommy Robredo é o próximo adversário de Gustavo Kuerten no Masters Series de Hamburgo. O cabeça-de-chave 14 do torneio bateu, nesta segunda-feira, o alemão Alexander Waske por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. Guga, que venceu o romeno Andrei Pavel por 6/2 e 6/1, deverá encarar Robredo na próxima quarta-feira. Desde que voltou ao circuito mundial, no mês passado, é a segunda vez que o brasileiro passa à segunda rodada - a primeira foi em Valência, na Espanha. Gustavo Kuerten já enfrentou Tommy Robredo em duas oportunidades na carreira. O confronto está empatado com uma vitória para cada lado.