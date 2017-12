Robredo e Srichaphan vão às semifinais O tenista espanhol Tommy Robredo se classificou para as semifinais do Torneio de Estocolmo, ao derrotar nesta sexta-feira o francês Frabrice Santoro por dois sets a um. As parciais foram de 3/6, 6/1 e 6/4. Neste sábado, Robredo vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, que também garantiu sua vaga ao vencer o holandês Raemon Sluiter com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.