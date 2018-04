Robredo e Verdasco são confirmados no Brasil Open de 2015

Depois de confirmar a participação inédita de Feliciano López, atual 14º tenista do mundo, a organização do Brasil Open de 2015 anunciou nesta sexta-feira a participação de outros dois jogadores espanhóis de destaque no torneio que será realizado entre os dias 9 e 15 de fevereiro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. São eles: Tommy Robredo e Fernando Verdasco, atuais respectivos 17º e 33º colocados do ranking da ATP.

A Espanha, por sinal, é o país que mais títulos conquistou do Brasil Open. Jogadores do país ficaram com a taça em sete das 14 edições da competição. Rafael Nadal (2013 e 2005), Nicolás Almagro (2012, 2011 e 2008), Juan Carlos Ferrero (2010) e Robredo (2009) foram os espanhóis faturaram o torneio.

Entre eles, Robredo participará do Brasil Open pela quinta vez. Veterano do circuito profissional, o tenista de 32 anos acumula 12 títulos de simples na sua carreira. Além do Brasil Open, ele foi campeão em Umag e Casablanca (2013), Santiago (2011), Buenos Aires (2009), Bastad (2008 e 2006), Metz e Sopot (2007), Hamburgo (2006), Barcelona (2004) e Sopot (2001).

Verdasco, outro experiente tenista, de 31 anos, jogará o ATP brasileiro pela terceira vez e acumula apenas seis títulos em sua carreira. O seu último troféu foi erguido neste ano, em Houston, após as conquistas de Barcelona e San Jose (2010), New Haven (2009), Umag (2008) e Valencia (2004).