Robredo elimina Max Mirnyi em Madri O tenista espanhol Tommy Robredo avançou nesta segunda-feira no torneio de Madri, que distribui US$ 3 milhões em prêmios além de contar pontos para o ranking da ATP. Ele superou os saques fortes do bielo-russo Max Mirnyi e o derrotou por 2 sets a 0, com duplo 6-4. Na próxima rodada ele vai enfrentar o checo Jiri Novak. No outro jogo do dia, o sueco Magnus Norman sofreu mas eliminou o argentino Mariano Zabaleta por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (2/7), 7-6 (7/4) y 6/2.