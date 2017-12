Robredo eliminado; Kournikova avança O tenista espanhol Tommy Robredo foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Torneio de Moscou - a chamada Copa Kremlin. Robredo foi derrotado pelo francês Paul Henri Mathieu, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 7/5 e 6/2. A rodada teve ainda a vitória do francês Cyril Saulnier sobre o italiano Davide Sanguinetti (ITA), por 6/4 e 6/1 e a do alemão Rainer Schuttler sobre o argentino David Nabaldián (7-6 (8-6) e 6-4). Na chave feminina a russa Anna Kournikova foi bem e venceu na estréia a suiça Marie Gaianeh Mikaelian, por 2 a 0. As parciais foram de 6/4 e 6/3. Também pela primeira rodada, a russa Elena Bovina venceu sua compatriota Vera Zvonareva por 2 a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7-1) e 6/3. A eslovaca Maja Matevcic, por sua vez, bateu a italiana Rita Grande em dois sets: 6/4 e 7/5.