Robredo perde e sai da disputa por vaga no Masters Cup

O cipriota Marcos Baghdatis acabou com as esperanças de classificação de Tommy Robredo para o Masters Cup, no final do ano, ao eliminar o espanhol com um duplo 6-4 nas quartas-de-final do Masters Series de Paris, nesta sexta-feira. Robredo, oitavo cabeça-de-chave no torneio de 2,45 milhões de dólares, era um dos vários tenistas na disputa pelas duas vagas restantes no último torneio da temporada, em Xangai, que reúne os oito melhores jogadores do mundo. O vice-campeão do Aberto da Austrália em 2006 vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal ou o russo Mikhail Youzhny nas semifinais do Masters de Paris.