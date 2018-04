Robredo surpreende Wawrinka e vai à final no Marrocos Ex-top 10 do ranking mundial e hoje apenas o atual 72.º colocado da ATP, o espanhol Tommy Robredo surpreendeu neste sábado ao vencer o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2, e conquistar uma vaga na final do Torneio de Casablanca, no Marrocos.