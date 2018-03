Robredo vai à semifinal em Barcelona O tenista espanhol Tommy Robredo é o primeiro semifinalista do Torneio de Barcelona. Nesta sexta-feira, depois de algumas interrupções por causa da chuva, ele derrotou o chileno Fernando Gonzalez por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 7/5 e 7/6 (7/2). O seu próximo adversário sairá do confronto entre o argentino David Nalbandian e o belga Kristof Vliegen.