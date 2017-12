Robredo vence Corretja e avança em Milão O tenista espanhol Tommy Robredo se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Milão, ao derrotar seu compatriota Alex Corretja por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 7/5. Na próxima rodada, Robredo enfrenta o vencedor do jogo entre o croata Goran Ivanisevic e o checo Bohdan Ulihrach. Em outra partida desta terça, o sueco Thomas Johansson derrotou o russo Nikolay Davydenko por 6-3 e 6-4.