Robredo vence e pega Nadal nas oitavas O espanhol Tommy Robredo derrotou, nesta quarta-feira, o duelo local contra Carlos Moyá, por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 3/6 e 6/1 -, e avançou às oitavas-de-final do Masters Series de Madrid, o penúltimo da temporada. O próximo desafio de Robredo será o compatriota Rafael Nadal, número 2 do mundo, que venceu o romeno Victor Hanescu por 2 a 0. A surpresa do dia foi a eliminação do norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2 do torneio, para o croata Ivo Karlovic. Com 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3), Karlovic terá agora o eslovaco Dominik Hrbaty nas oitavas-de-final.