Robredo vence na estréia em Miami Beneficiado pela contusão do adversário, o tenista espanhol Tommy Robredo garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada do Master Series de Miami. Na abertura da rodada, Robredo derrotou seu compatriota David Sánchez por dois sets a zero. Fechou o primeiro set em 6/2. Reclamando de dores musculares, no entanto, Sánchez foi obrigado a abandonar a partida quando perdia por 1 game a zero. Na segunda rodada, Robredo enfrenta outro espanhol. Terá pela frente, o terceiro cabeça-de-chave, Juan Carlos Ferrero.