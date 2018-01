Robredo vira contra Guga no 3.º set O tenista espanhol Tommy Robredo fez 6/3 no terceiro set e virou o placar para 2 a 1 contra o brasileiro Gustavo Kuerten, em jogo válido pela segunda rodada do US Open, em Nova York (EUA). Robredo conseguiu quebrar o saque de Guga no oitavo game e sacou em seguida para confirmar a vitória na série. Antes de iniciar o terceiro set, Gustavo Kuerten pediu o atendimento de um fisioterapeuta, já que sentia dores nas costas. Durante boa parte da série, Guga usou uma cinta elástica para aliviar as dores.