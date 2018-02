Rochus desiste e Nadal vai às oitavas do Masters Series O tenista belga Oliver Rochus decidiu não disputar neste domingo a partida contra Rafael Nadal, pela terceira rodada do Masters Series de Miami, o que garantiu a passagem automática do espanhol às oitavas da competição. Rochus não se recuperou da lesão no pé esquerdo sofrida na vitória sobre o espanhol Guillermo García López por 6/4, 6/7 (4-7) e 7/6 (7-5), pela segunda rodada. Agora, o tenista espanhol enfrentará o vencedor da partida entre o russo Mikhail Youzhny, 16.º cabeça-de-chave, e o argentino Juan Martín Del Potro.