Rochus elimina Moyá e pega Hrbaty O tenista Carlos Moyá foi surpreendido pelo belga Olivier Rochus e caiu eliminado na terceira rodada do US Open. Neste sábado, o espanhol perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 6-4, 6-3, 6-7 (5/7) e 7-5, após 3h38 minutos de jogo. Com a vitória, Rochus vai enfrentar nas oitavas-de-final o eslovaco Dominik Hrbaty, vencedor do confronto com o tailandês Paradorn Srichaphan por 7-6 (10/8), 6-3 e 6-3.