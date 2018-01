Rodada do Brasil Open é adiada A chuva na Costa do Sauípe, na Bahia, provocou o adiamento da primeira rodada do Brasil Open de Tênis. Com isso, apenas dois jogos programados para segunda-feira puderam ser concluídos. E os outros quatro passaram para terça, inclusive o do brasileiro André Sá contra o alemão Rainer Schuettler, cabeça-de-chave número 1 do torneio. Antes da chuva, o norte-americano Paul Goldstein derrotou o argentino Federico Browne por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, e o sul-africano Wesley Moodie ganhou do peruano Ivan Miranda também por 2 a 0, com um duplo 6/4. Dos jogos adiados, além de Sá x Schuettler, ficou para terça-feira os seguintes confrontos, ainda sem horário definido: Vincent Spadea (EUA) x Guillermo Cañas (ARG), Gregory Carraz (FRA) x Alexander Popp (ALE) e Ramon Delgado (PAR) x Mariano Puerta (ARG).