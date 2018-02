Rodada em Roland Garros suspensa outra vez A partida entre o argentino Guillermo Coria e o espanhol Carlos Moyá, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros, foi interrompida no primeiro set por causa da chuva. O argentino estava melhor no jogo. Com uma quebra de serviço na frente, Coria vencia por 3 games a 1. Outro jogo suspenso foi o da francesa Amelie Mauresmo contra a russa Elena - que vai definir a última semifinalista do torneio. O jogo também estava no primeiro set, com 4/4 no placar. A chuva vem atrapalhando a rodada desde o início do dia. Os jogos começaram com atraso de 1 hora por causa do tempo ruim. Pouco mais de 1 horas depois, as partidas tiveram de ser suspensas. A previsão é mais chuva e não está descartada a possibilidade de a rodada ser adiada para amanhã.