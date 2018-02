Roddick abandona e Murray vai à semifinal de Miami O escocês Andy Murray se classificou nesta quarta-feira para as semifinais do Masters Series de Miami, pela ATP, beneficiado pelo abandono do americano Andy Roddick ainda no primeiro set, devido a uma lesão. Roddick, terceiro cabeça-de-chave e campeão do torneio em 2004, começou a sentir dores na perna esquerda durante o quinto game do primeiro set. O americano teve de ser atendido fora da quadra pelo fisioterapeuta do torneio quando vencia por 4 a 3. O tenista até conseguiu jogar mais seis pontos, porém acabou desistindo no oitavo game. Murray, 12.º cabeça-de-chave, é o primeiro tenista do Reino Unido a chegar às semifinais do Masters Series de Miami desde 1998, quando o inglês Tim Henman conseguiu o feito. O escocês jogará agora contra o vencedor da partida entre o espanhol Rafael Nadal, segundo favorito, e o sérvio Novak Djokovic, décimo pré-classificado.