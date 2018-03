Roddick abandona e Wawrinka vai à final no Masters de Roma

O tenista norte-americano Andy Roddick, número seis do mundo, se retirou neste sábado da semifinal do Masters Series de Roma devido a uma lesão nas costas quando perdia por 3 a 0 no primeiro set da partida contra o suíço Stanislas Wawrinka, que se classifica assim para a final. Veja também: Stepanek abandona e Djokovic faz final do Masters de Roma Roddick começou o jogo aparentemente sem problema físico algum, mas, no terceiro game do primeiro set, após devolver uma bola do adversário, ficou parado e pôs a mão nas costas. Após se retirar por alguns instantes, voltou à quadra, mas na primeira bola que jogou sentiu dor novamente e abandonou a partida. O jogador americano se une assim a outros tenistas que deixaram o torneio lesionados, como o espanhol Nicolás Almagro, que na sexta-feira abandonou a partida contra o sérvio Novak Djokovic devido a problemas no pulso, e o chileno Fernando González, que sofreu contraturas. Wawrinka jogará neste domingo contra o vencedor da outra semifinal, entre Djokovic, número três do mundo, que garantiu a vaga também graças a uma lesão do checo Radek Stepanek, que na sexta-feira eliminou o líder do Ranking da ATP, Roger Federer. IVANOVIC AVANÇA EM BERLIM A sérvia Anna Ivanovic derrotou a húngara Agnès Szavay por dois 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, e se classificou para as semifinais do torneio de Berlim. A partida entre Ivanovic e Szavay foi interrompida na última sexta por causa de falta de luz quando tinham sido disputados os dois primeiros sets. Agora, a sérvia enfrenta, ainda neste sábado, a russa Elena Dementieva. (Atualizado às 12h00)