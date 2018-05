Roddick acredita que terá bom início de temporada

O tenista Andy Roddick admitiu que seu joelho esquerdo não está completamente recuperado de lesão, mas mesmo assim está otimista para a sua estreia na temporada, no Torneio de Brisbane. O tenista realizou nesta quinta-feira o seu primeiro treino no local da competição, que serve como preparação para o Aberto da Austrália.

As dores no joelho deixaram Roddick fora do ATP Finals, que foi disputado em novembro, em Londres, após uma temporada em que chegou nas semifinais do Grand Slam australiano e na decisão de Wimbledon, em que foi derrotado pelo suíço Roger Federer.

"Está tudo no rumo para ficar bem", disse Roddick, que treinou nesta quinta-feira com Radek Stepanek. "Foi decepcionante terminar o ano como foi, especialmente considerando que eu estava tendo um bom ano até a lesão", lamentou.

"Isso foi decepcionante, mas provavelmente eu estou um pouco mais descansado mentalmente do que muito desses caras e talvez um pouco mais ansioso para jogar aqui. Eu tenho treinado muito. Definitivamente, eu não chego sem ritmo", analisou.

Campeão do US Open em 2003, Roddick revelou que o seu bom desempenho em 2009 aumenta a expectativa para conquistar o seu segundo título de Grand Slam. "Obviamente eu sinto que poderia ter jogador outra final antes", disse. "Isso não aconteceu, mas não há muitas pessoas andando por aí que pode dizer que já jogaram quatro semifinais [de Grand Slams]".