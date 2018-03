Roddick, Agassi e Coria vencem em Roma Os principais favoritos ao título venceram seus jogos nesta quarta-feira, válidos pela segunda rodada do Masters Series de Roma. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, o norte-americano Andy Roddick confirmou seu favoritismo e venceu o espanhol Albert Costa por dois sets a zero, com parciais de 6-4 e 7-5. André Agassi, por sua vez, não deu chance para o azar e eliminou o francês Richard Gasquet também em dois sets: 6-2 e 6-3. O argentino Guillermo Coriam não encontrou a menor dificuldade para derrotar o alemão Nicolas Kierfer. Venceu por dois a zero, num duplo 6/1. A rodada teve ainda a vitória do eslovaco Dominik Hrbaty sobre o francês Julien Benneteau - parciais de 7-6 (4) e 6-0 - e a do espanhol Fernando Verdasco sobre o suíço Stanislas Wawrinka: 7-6 (8) e 6-2.