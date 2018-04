Roddick anuncia que não jogará Copa Davis neste ano O norte-americano Andy Roddick, atualmente na sétima colocação do ranking mundial, anunciou nesta sexta-feira que não defenderá seu país na Copa Davis neste ano. Ele afirmou, entretanto, que pretende voltar à equipe no futuro, e que a decisão não significa o fim de sua participação no tradicional evento.